Bitkin Kartala Jandarma El Uzattı

Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.

Bitkin Kartala Jandarma El Uzattı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Tosunlu Mahallesi'nde devriye görevi esnasında bitkin halde kartal buldu.

Bitkin Kartala Jandarma El Uzattı - Resim : 1

TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAK

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından koruma altına alınan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kartal, burada yapılan bakım ve tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

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Kaynak: AA

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