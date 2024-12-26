Bitkin Kartala Jandarma El Uzattı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Tosunlu Mahallesi'nde devriye görevi esnasında bitkin halde kartal buldu.

TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAK

Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından koruma altına alınan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Kartal, burada yapılan bakım ve tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.

Kaynak: AA