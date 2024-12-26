Bitkin Kartala Jandarma El Uzattı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde jandarma ekiplerince bitkin halde bulunan kartal, bakım ve tedavisinin tamamlanmasının ardından yeniden doğal yaşam alanına bırakılacak.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Tosunlu Mahallesi'nde devriye görevi esnasında bitkin halde kartal buldu.
TEDAVİSİNİN ARDINDAN DOĞAYA SALINACAK
Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi (HAYDİ) tarafından koruma altına alınan kartal, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Erzurum Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kartal, burada yapılan bakım ve tedavisinin ardından doğal ortamına salınacak.
Kaynak: AA