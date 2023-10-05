Birileri 'hakimleri' gözetliyor: Gezi davasına 2020'de beraat kararı veren hakimle ilgili yeni detaylar

Gezi Davası’nda Yargıtay verilen cezaları onarken, 18 Şubat 2020’de beraat kararı veren mahkemenin başkanı Galip Perk’le ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Gazeteci Barış Terkoğlu Cumhuriyetteki köşesinde hakim Galip Perk’in Gezi Davası’nda verilen beraat kararının ardından nasıl bir anda hedef alındığını anlattı.

Terkoğlu, “3.5 yıl sonra hâkim Perk hakkında HSK raporu çıkınca, bu şüphemin peşine düştüm. Mesela haberde yer alan “Amcası H. Perk’in FETÖ üyeliğinden yargılandığı” detayına nasıl ulaşılmıştı? Acaba bu detay, karardan önce Galip Perk’in önüne çıkmış mıydı?” İfadelerini kullanarak, şu an Bakan Yardımcılığı görevinde bulunan Akın Gürlek’in ve Pekin ifadelerini şöyle aktardı:

HSK müfettişleri, Galip Perk’i tanıyan bir sürü tanıkla konuşmuş demiştim ya... Bunlardan biri de bugün adalet bakan yardımcısı olan, bir zamanlar kritik kararlara imza atan hâkim Akın Gürlek. Gürlek, HSK müfettişlerine tanık olarak şunları anlatmış:

“Başkanlığını yaptığım İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuksuz sanık sıfatıyla H. Perk isimli bir şahıs mevcuttur. FETÖ üyeliği suçundan yargılamasını yapıyoruz. Yeni atandığı görev nedeniyle hayırlı olsuna gittiğim 30. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Galip Mehmet Perk, bana iadei ziyarete geldiğinde, H. Perk’in amcası ya da amcasının oğlu olduğunu söyledi. Pek bir delil olmadığını, davanın açılmasına gerek olmadığını söyledi.”

Akın Gürlek, H. Perk hakkında, yargılama sürecinde FETÖ bağlantısını gösteren kritik delillerin çıktığını söyledikten sonra “‘Pek bir delil yok’ şeklindeki beyanı benim biraz tuhafıma gitmişti” ifadelerini kullanmış.

AKRABAN BİZDE SANIK

Peki, Gezi davasında beraat kararı verdikten sonra FETÖ bağlantılı akrabası gazetelere haber olan Galip Perk, aynı görüşmeyi nasıl anlatmış:

“Odasına gittim. Oturdum. Bana, Çağlayan sulh ceza hâkimi olan Cevdet Özcan’dan bahsederek ‘Bana Cevdet söyledi, senin de akraban olan H. Perk adlı kişinin dosyası bizim mahkemedeymiş’ dedi. Ben ‘Bilmiyorum’ dedim. Yani Akın Gürlek’in beyanı ile ben, babamın amcasının torunu olan H. Perk’in dosyasının Gürlek’te olduğunu öğrendim. Zaten H. Perk’in eşi, hâkim Cevdet Özcan’ın kuzeni diye biliyorum. Akın Gürlek, ben bir şey demeden ‘Zaten dosyasına baktım bir şey yok, bir para transferi varmış, bir şey olmaz’ dedi. Ben de ‘Takdir sizlerin’ dedim, asla ve asla ‘delil olmadığını, dosyanın boş olduğunu’ söylemedim. Zaten söyleyemem, dosyayı bilmiyorum.”

BİRİLERİ HAKİMLERİ GÖZETLİYOR

Barış Terkoğlu aktardığı ifadelerini ardından, hakim Galip Pekin FETÖ’den yargılanan bir akrabasının olduğunun arşivlenmiş olduğunun altını çizerek, “Gezi davasında beraat kararı verince, “Sen misin bunu yapan” denilerek Yeni Şafak’tan HSK dosyasına kadar ortaya dökülmüş” diye yazdı.

Terkoğlu yazısının devamında Zindaşti detayını da söyle anlattı:

Kuşkusuz, bir akrabası yüzünden kimse suçlanamaz. Yine de durun! Her şey tesadüf, herkesin başına gelebilir demeyin. Yukarıda yazdığım isimlerden birine dikkat ettiniz mi? FETÖ sanığı H. Perk’in akrabası olan sadece hâkim Galip Perk değilmiş. Hâkim Cevdet Özcan da akrabasıymış. Cevdet Özcan kim mi? Uyuşturucu baronu Zindaşti’yi Saray’dan gelen Burhan Kuzu’nun telefonuyla tahliye eden hâkim!

Yukarıda yazdığım şüphem daha da belirginleşiyor. Cevdet Özcan ve Galip Perk... İki hâkim, iki karar... İkisi de bir FETÖ sanığı ile akraba. Biri istenilen kararı veriyor, akrabasından kimse bahsetmiyor. Öteki, Gezi’ye beraat kararı verince FETÖ sanığı akrabası ortaya çıkarılıyor. 3.5 yıl önce söylediğim gibi, sanki birileri FETÖ’cü olmasalar bile hâkimleri FETÖ ile suçlayacak verileri arşivleyip, istedikleri kararları aldırmak için kullanıyor. Her kritik karardan sonra çıkan ya da sümenaltı edildiği anlaşılan arşivler tesadüf olamaz!

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