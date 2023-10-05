Esra Erol'da tıp tarihine geçen ihanet: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı

Esra Erol'da programında tıp tarihinde yüz milyonda bir yaşanan olay yaşandı. Yasak aşkından ikizleri olan adam, yapılan DNA testinde sadece bebeklerden bir tanesinin babası olduğunu öğrendi.

Esra Erol'da tıp tarihine geçen ihanet: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı

Esra Erol'da programında tıp tarihinde yüz milyonda bir yaşanan olay yaşandı. Yasak aşkından ikizleri olan adam, yapılan DNA testinde sadece bebeklerden bir tanesinin babası olduğunu öğrendi.

Türkiye haftalardır Betül Yurulmaz isimli kadının eşi Veysel Yurulmaz ile yılan hikayesine dönen aldatma olayını konuşuyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz'ın kendisini aldattığını söyleyerek yardım istedi.

Esra Erol'da tıp tarihine geçen ihanet: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı - Resim : 1

Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül’den boşanmak istediğini açıkladı. Betül’ün ise boşanmak için tek bir şartı vardı. O da ikiz bebeklere DNA testi yapılmasıydı.

İkiz bebeklerini “Bu işin içine sokmak istemiyorum” diyen Özge, ilk önce DNA testini reddetse de sevgilisi Veysel’in Betül’den boşanması için ikiz bebeklere DNA yapılmasını kabul etti.

YÜZ MİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU

Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda, Veysel ikizlerden sadece birinin babası çıktı. Tıp dünyasını hayrete düşüren bu olayın yüz milyonda bir yaşandı belirtildi.

Tavuk faydalı... Ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi çok büyükmüş Tavuk faydalı... Ancak bu kısımlarını yememek gerekiyor! Tehlikesi çok büyükmüş
Bu püf noktası ile 1 gece önce nohut ıslatmaya son! Suya ekleyince lokum gibi oluyor Bu püf noktası ile 1 gece önce nohut ıslatmaya son! Suya ekleyince lokum gibi oluyor
Mahsur kalan ambulans, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı Mahsur kalan ambulans, vatandaşların yardımıyla kurtarıldı
Süleyman Soylu döneminde dağıtılan çakarlar toplatılıyor: Yeni çakar dağıtımı durduruldu Süleyman Soylu döneminde dağıtılan çakarlar toplatılıyor: Yeni çakar dağıtımı durduruldu
ÇOK OKUNANLAR
CHP'li büyükşehirde son anket: 'Cumhur İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna şaşırtan yanıtlar! CHP'li büyükşehirde son anket: 'Cumhur İttifakı'nın adayı kim olmalı?' sorusuna şaşırtan yanıtlar!
DNA'larına işlemiş: En çapkın 5 burç açıklandı En çapkın 5 burç açıklandı
Miras yoluyla ev sahibi olanları ilgilendiriyor: Hisseli tapu satışında değişiklik Miras yoluyla ev sahibi olanları ilgilendiriyor: Hisseli tapu satışında değişiklik
Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti Peş peşe sarsıntılar: Naci Görür 7 ve üstü deprem için o bölgeyi işaret etti
Altını olanlar bu tarihe dikkat: Uzman isimden acil uyarı geldi! Altını olanlar bu tarihe dikkat: Uzman isimden acil uyarı geldi!