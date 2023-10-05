Esra Erol'da tıp tarihine geçen ihanet: İkiz bebeklerin babaları farklı çıktı

Esra Erol'da programında tıp tarihinde yüz milyonda bir yaşanan olay yaşandı. Yasak aşkından ikizleri olan adam, yapılan DNA testinde sadece bebeklerden bir tanesinin babası olduğunu öğrendi.

Türkiye haftalardır Betül Yurulmaz isimli kadının eşi Veysel Yurulmaz ile yılan hikayesine dönen aldatma olayını konuşuyor.

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programına başvuran Betül Yurulmaz, eşi Veysel Yurulmaz'ın kendisini aldattığını söyleyerek yardım istedi.

Veysel, ikizlerinin annesi Özge ile olan ilişkisine sahip çıkarak, 13 yıllık eşi Betül’den boşanmak istediğini açıkladı. Betül’ün ise boşanmak için tek bir şartı vardı. O da ikiz bebeklere DNA testi yapılmasıydı.

İkiz bebeklerini “Bu işin içine sokmak istemiyorum” diyen Özge, ilk önce DNA testini reddetse de sevgilisi Veysel’in Betül’den boşanması için ikiz bebeklere DNA yapılmasını kabul etti.

YÜZ MİLYONDA BİR İHTİMAL GERÇEK OLDU

Veysel ve ikiz bebekler arasında yapılan DNA testi sonucunda, Veysel ikizlerden sadece birinin babası çıktı. Tıp dünyasını hayrete düşüren bu olayın yüz milyonda bir yaşandı belirtildi.