Birgün yazarı Söylemez: Son 10 yılda yakalanan kokain yüzde 416 arttı

Birgün gazetesi yazarı Ayça Söylemez, bugünkü köşesinde çarpıcı veriler paylaştı. Söylemez, son 10 yılda yakalanan kokainin yüzde 416 oranında arttığını söyledi.

"Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi’nin (EMCDDA) 2023 Avrupa Uyuşturucu Raporu’na göre, Türkiye en çok eroinin yakalandığı ülke." diyen Söylemez, "Rapora göre, AB ülkelerinde 2021 yılında 9,5 ton eroin ele geçirildi. Sadece Türkiye’de ele geçirilen eroin miktarı ise 22,5 ton." verisini okuruyla paylaştı.

ÖLÜM NEDENİ

Söylemez, "Türkiye’yle ilgili verilere göre, doz aşımı sebebiyle ölümlerin yüzde 32’si eroin sebebiyle gerçekleşti.

Ölüm sebeplerinde amfetamin ve metamfetamin de uyarıcı maddeler arasında ilk sırada.

Rapordaki 2021 yılı otopsi verilerine göre, Almanya’da 348, Türkiye’de 184, Finlandiya’da 49 kişi bu maddelerin kullanımı sonucu hayatını kaybetti. Hayatta kalanlar ise kalp ve damar hastalıklarına açık hale geliyor." dedi.

YAKALANMA ORANLARI

Söylemez, yazısının devamında şu verileri aktardı:

Yakalama oranlarına bakıldığında, en hızlı yükselenin kokain olduğunu görüyoruz:

AB içerisinde 2011-2021’de ele geçirilen uyuşturucudaki en büyük artış yüzde 416 ile kokainde, yüzde 260 ile bitkisel kenevirde, yüzde 135 ile metamfetaminde, yüzde 126 ile eroinde, yüzde 123 ile MDMA’da, yüzde 77 ile kenevir reçinesinde ve yüzde 42 ile amfetaminde tespit edildi.

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