Sohbet gruplarında uyuşturucu ve silah satışı! "Dostça ticaret yapalım, milleti dolandırmayın"

BirGün'den Mustafa Kömüş'ün haberine göre; Ülkede son yıllarda uyuşturucu madde kullanımı giderek artıyor. Uluslararası raporlara göre ülke uyuşturucu ticaretinin geçiş noktası olmuş durumda. Bununla beraber artık uyuşturucu satışları da sosyal medyaya yansımış durumda. WhatsApp, Telegram gibi haberleşme uygulamaları üzerinden kurulan gruplarda zehir tacirleri insanlara ulaşıyor. Özellikle ‘Metin Amca’ diye tabir edilen metamfetamin satışları oldukça fazla. Bunun dışında diğer uyuşturucu ürünleri de satılıyor. Ayrıca silah ve sahte para satışları da bu gruplarda yapılıyor.

ELDEN VE KURYEYLE

Örneğin bir grupta sattığı ürünlerin fiyatını veren bir kişinin yazdıkları şöyle: “Kimse çok falan demesin, gel dene al git. Malımın arkasındayım. Fiyatlar net, pazarlık için yazmayın. Almayacaksan hiç yazmasın, kimseyle uğraşamam. Dostça ticaret yapalım. Milleti dolandırmayın. İstanbul içi dışı kurye var. kendi kullandığım malları satıyorum.”

Bir başkası ise reklamını şöyle yapıyor: “Hollanda laboratuvarlarından LSD. Ürünler yasal, test amacıyla üretilen laboratuvarlardan alınıyor. Faturalı, yasal yüzde 100 LSD.”

Yine sattığı ürünlerin fiyatını veren bir kişi ise toptan satış yaptığını söylüyor. Bu kişinin yazdıkları ise şöyle: “Toptan verilir, yeter ki dürüst doğru olun. Fiyat almak için yazmayın, ciddiysen yaz.”

Başka bir kişi ise tanıtımını şöyle yapıyor: “Elden ödeme. Kalite tesadüf değildir. Deneyin pişman olmayacaksınız. Servis yok gelip alacaksınız. Geliyor musun diye yazmayın.

Kuryeyle satış yapan bir kişi ise sattığı ürünleri yazdıktan sonra “Kurye isteyenler km başına 13 lira ve kurye ücreti peşin alırız” ifadelerini kullanıyor. Bir başkası ise uyuşturucunun yanında sahte para da sattığını söylüyor. Bu kişinin yazdıkları ise şöyle: “Uyuşturucu, sahte para satışlarımız vardır. 81 ile kargo vardır. Sahte para olarak dolar tl vardır.”

SİLAH SATILIYOR

Bunların yanı sıra gruplarda silah satana bile rastlanıyor. Antalya’da bir kişi “Antalya içi silah isteyen yazsın” diyor.

TÜRKİYE İLK BEŞTE

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) Avrupa şehirlerinde yaptığı atık su analizi ve uyuşturucu araştırmasına göre Türkiye metamfetamine en çok rastlanan ülke arasında. Rapaor metamfetamin kullanımına en fazla İstanbul ve Adana'da rastlandığına işaret etti. Atık sularda rastlanan diğer uyuşturucu ve uyarıcı maddeler hakkında da bilgi veren rapora göre, İstanbul'un atık sularında esrar, ketamin ve amfetamine, İstanbul ve Ankara'nın sularında eroin ve ekstaziye de rastlandı.

BM Uluslararası Narkotik Kontrol Kurulu’nun, son açıkladığı raporda ise Türkiye’nin uyuşturucu kaçakçılığında geçiş noktası konumunun giderek arttığını bildirildi. Raporda, Türkiye ve Balkan ülkelerinin eroin kaçakçılığının en önemli rotası haline geldiği vurgulandı. Yine aynı raporda Türkiye’de uyuşturucu kullanımında kayda değer bir atış olduğuna dikkat çekildi