Menzilcilerden tepki çeken açıklama: 'Ödemelerimizi yaptık, olay kapandı'

Urfa’da Menzil Cemaati’ne bağlı kaçak Kuran kursunda ‘okuyan’ 12 yaşındaki Abdulbaki Dakak isimli çocuğun kursun yakınlarındaki ahırda şüpheli şekilde yaşamını yitirmesi tartışılmaya devam ederken Menzil’e dair yeni bir skandal ortaya çıktı. Cemaatin çiftliğinde iki çocuğun yaşamını yitirdiği feci olayın üzerinin kan parası ödenerek kapatıldığı ifade ediliyor.

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre cemaat, ülkenin birçok noktasında ve yurtdışında çiftlikler, şirketler, dernekler, vakıflar, külliye adındaki yapılar ile kaçak Kuran kursları ile örümcek ağı gibi örgütleniyor. Cemaatin en büyük gelir kaynaklarından olan çiftliklerinden biri de Konya’nın Karatay ilçesindeki Akbaş Mahallesi’nde bulunuyor. Cemaat burada “Nazar Çiftliği” adı altında faaliyet yürütüyor.

KAÇAK ÇALIŞIYORLARDI

Menzil’in çiftliğinde yaşanan ve göz göre göre gelen facianın ise üzerinin kapatıldığı belirtildi. Cemaatin çiftlikte kaçak olarak çalıştırdığı Suriyeli bir ailenin iki küçük çocuğu 21 aralık 2018’de traktöre bağlı yem karma makinesine kapıldı. 2 yaşındaki Selin ve 3 yaşındaki Mehmed isimli kardeşler olay yerinde feci şekilde hayatını kaybetti. O dönem bu faciayı haberleştirerek abonelerine servis eden Anadolu Ajansı ise çiftliğin Menzil Cemaati’ne ait olduğunu belirtmedi.

ÖNLEM ALMADILAR

Çocukların ölümünün ardından şüpheliler hakkında “Taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan Konya Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, traktör ile yem karma makinasına bağlandığı yerde yaklaşmayı önleyici herhangi bir korumalığın bulunmadığı, çevrede herhangi bir uyarı ikaz levha ve işaretlerinin bulunmadığı belirtildi.

TAKSİTLE ÖDEDİLER

Mahkeme çiftliğin resmi sahibi olan Menzil mensubu Rayhan Tülek ile onun işlerini yürüten Mehmet Değiş ve Semerkand Vakfı’nın Konya Şubesi’nin müdürü de olan Bekir Başpınar’ı toplamda 60 bin 700 TL adli para cezasına çarptırdı. Üç kişiye “Taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan verilen para cezası 20 ile 24 taksitlere bölündü.

‘ÖDEMELERİMİZİ YAPTIK’

Yargılama sürecinde ifadelerine başvurulan baba Hasan Ramazan ve anne Döne Abid, maddi ve manevi olarak zararlarının karşılandıklarını ileri sürerek şüphelilerden şikayetçi olmadı. Tali kusurlu bulunan anne ve babaya ise “Çocuklarını kaybetmeleri ve olay sebebiyle derin üzüntü yaşamaları” nedeniyle herhangi bir ceza verilmedi.

Menzil’in Konya sorumlularından olduğu belirtilen, Semerkand Vakfı’nın Konya Şubesi’nin de müdürü olan ve iki çocuğun yaşamını yitirdiği facia nedeniyle yargılanan Bekir Başpınar’a BirGün ulaştı. Başpınar, “Bu konuyla ilgili bir şey kalmadı. Dava açıldı, ödemelerimizi yaptık, olay kapatıldı. Süreç bitti, bu konuyla ilgili bilgi vermiyoruz” dedi.

Diğer yandan iddiaya göre cemaatin yapılanmasında, çiftliğin sorumlularından olan ve Semerkand Vakfı’nın Konya Şubesi yöneticisi olan Prof. Dr. Zeki Bayramoğlu da bu olaydan bir süre sonra Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi’ne dekan oldu. Bayramoğlu, geçen Şubat ayına kadar dekanlığa devam etti.

JANDARMA UMURSAMADI

Çiftliğin bulunduğu köy ile çevresindeki köylerde yaşayan yurttaşlar ise cemaati defalarca jandarmaya şikayet ettiklerini ancak bir önlem alınmadığını ifade etti. Cemaatten rahatsız olduklarını ifade eden yurttaşlar, “Jandarmaya buraya kalabalık gruplar geliyor gidiyor. Emekli polis, asker olduğunu söyleyenler de gelip gidiyor. Yabancı insanlar var burada ne oluyor bakın dedik ama jandarma umursamadı. Jandarma umursadığı için de bir süre sonra biz de şikayet etmeyi bıraktı. Bir üniversite hocası ilgileniyordu bu çiftlikle” dedi.