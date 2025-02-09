Gazeteci Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir Gözaltına Alındı

BirGün Gazetesi internet sitesi Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir ve Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ile Uğur Koç gözaltına alındı.

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Gazeteci Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir Gözaltına Alındı

BirGün Gazetesi Yayın Kordinatörü İbrahim Varlı, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, BirGün Gazetesi internet sitesi Sorumlu Müdürü Yaşar Gökdemir ve Yayın Koordinatörleri Berkant Gültekin ile Uğur Koç gözaltına alındığını duyurdu.

Varlı'nın paylaşımı şöyle:

"Gazetemiz BirGün yöneticileri Uğur Koç ve Berkant Gültekin gözaltına alındılar. Arkadaşlarımız Vatan Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldüler. Gerekçe yandaş Sabah muhabirinin Akın Gürlek ziyaretini haberleştirmek. Haberi Sabah ve yandaş muhabir kendisi duyurmuştu oysa ki."

Gazeteci Uğur Koç, Berkant Gültekin ve Yaşar Gökdemir Gözaltına Alındı - Resim : 1

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Kaynak: ANKA

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