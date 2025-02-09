Makaslayan TIR D-100 Kara Yolunun Ortasında Kaldı

İstanbul Büyükçekmece'de D-100 kara yolu Fatih Mahallesi mevki, Silivri istikametinde saat 21.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yokuş aşağı ilerleyen TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu makaslayarak yolun ortasında durdu. Yolun trafiğe kapanmasının ardından ihbarla olay yerine gelen polis, sürücüleri alternatif güzergahlara yönlendirdi.

Ekipler, kazanın ardından trafiği yan yoldan kontrollü şekilde ilerleterek akışı sağladı. Olay yerine sevk edilen kurtarma ekipleri, makaslayan TIR'ı yol kenarına çekmesinin ardından trafik yeniden normale döndü.

Kaynak: DHA