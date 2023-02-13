Birçok ülke Türkiye'den ayrıldığını duyurdu; Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde çalışan yabancı personelin sayısını açıkladı

Birçok ülke arama-kurtarma faaliyetlerine son vererek Türkiye'den ayrıldıklarını duyurmasının ardından Dışişleri Bakanlığı, yurt dışından gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerine ilişkin son durumu paylaştı.

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Birçok ülke Türkiye'den ayrıldığını duyurdu; Dışişleri Bakanlığı, deprem bölgelerinde çalışan yabancı personelin sayısını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı, Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğunu duyurdu.

Almanya, Avusturya, İspanya, Slovakya, Yunanistan ve İsrail gibi birçok ülke arama-kurtarma faaliyetlerine son vererek Türkiye'den ayrıldıklarını duyurmuştu. 

Bakanlık, Twitter hesabından, deprem bölgelerine yurt dışından gelen arama, kurtarma ve yardım ekiplerine ilişkin son durumu paylaştı.

Paylaşımda, 100 ülkenin yardım teklifinde bulunduğu, 80 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin sahada olduğu belirtildi.

Sahada 9 bin 247 yabancı personelin bulunduğu vurgulanan paylaşımda, ekip gönderilmesi beklenen ülke sayısının 5, gelecek yabancı personel sayısının ise 860 olduğu aktarıldı

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