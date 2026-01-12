Bir Temizlik Ürünü İçin Daha Alarm! Satışı Yasaklandı, Toplatılıyor

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden yaptığı son açıklamada, insan sağlığı açısından risk taşıdığı belirlenen Pratix Çzm markasına ait temizlik ürünü için satış yasağı ve toplatma kararı aldı.

Ticaret Bakanlığı, Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi üzerinden sağlık riski barındıran ürünlere ilişkin güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Yapılan denetimler kapsamında bir lavabo açıcı temizlik ürününün insan sağlığı için tehlike oluşturduğu tespit edildi.

SATIŞI YASAKLANDI, TOPLATILIYOR

Denetimler sonucunda Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününün güvenli bulunmadığı belirlendi. Bakanlık, söz konusu ürünün satışını yasakladı ve aynı zamanda piyasadan toplatılması yönünde resmi işlem başlattı.

Bakanlık açıklamasında, ürünün güvensizlik gerekçesi açıkça belirtildi. Buna göre, Pratix Çzm markasına ait temizlik ürününde “çocuk emniyeti kapatma düzeneği ve dokunsal tehlike uyarıları bulunmadığı” ifade edildi. Bu eksikliklerin özellikle çocuklar açısından ciddi risk oluşturduğu vurgulandı.

