Adıyaman'da Kafa Kafaya Facia! Ölü ve Yaralılar Var
Adıyaman'da, seyir halindeki yolcu otobüsü ile bir otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kağıt gibi ezilen otomobildeki 3 kişi hayatını kaybetti. Yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Korkunç kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Hurdaya dönen otomobilde Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci hayatını kaybetti. Cansız bedenler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişi de ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.
