Adıyaman'da Kafa Kafaya Facia! Ölü ve Yaralılar Var

Korkunç kaza, sabah saatlerinde Kahta-Adıyaman kara yolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil ile yolcu otobüsü kafa kafaya çarpıştı.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Hurdaya dönen otomobilde Mahmut İzci, Zahide İzci ve Yusuf İzci hayatını kaybetti. Cansız bedenler, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada yaralanan 3 kişi de ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne götürüldü.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA