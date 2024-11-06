Bir Şüpheli Kadın Ölümü Daha! Kaldığı Yurdun Önünde Cansız Bedeni Bulundu

Olay, sabah 07.00 sıralarında Battalgazi ilçesi Bulgurlu Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, öğrenci yurdu önünde bir kişinin yerde hareketsiz yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbar etti.

Yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Ekipler yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

KİMLİĞİ BELLİ OLDU

Hayatını kaybeden şahsın 22 yaşındaki Hatice Tunç olduğu ve yurtta kaldığı tespit edilirken genç kızın cenazesi adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA