Bir Kentte Denize Girmek Yasaklandı
Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişler bir gün süreyle yasaklandı.
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Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere bir gün süreyle izin verilmeyecek.
BUGÜN DENİZE GİRMEK YASAK
Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.
Ayrıca vatandaşlardan gün boyunca uygulanacak yasağa uymaları istendi.
Kaynak: İHA
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