Bir Kentte Denize Girmek Yasaklandı

Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişler bir gün süreyle yasaklandı.

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Zonguldak'ta olumsuz hava ve deniz şartları nedeniyle denize girişlere bir gün süreyle izin verilmeyecek.

BUGÜN DENİZE GİRMEK YASAK

Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşların can güvenliğinin korunması amacıyla 9 Eylül 2026 Çarşamba günü kent genelinde denize girmenin yasaklandığı bildirildi.

Ayrıca vatandaşlardan gün boyunca uygulanacak yasağa uymaları istendi.

Kaynak: İHA

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