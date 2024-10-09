Bir Günlüğüne Kimin Yerine Geçmek İsterdi? Rahmi Koç'tan Şaşırtan Cevap!

Caroline Koç'un kurucusu ve CEO'su olduğu Selamlıque'de başlayan 1 Fincan Kahve 40 Soru serisinin yeni konuğu Koç Holding Onursal Başkanı Rahmi M. Koç oldu.

1984 yılında geçirdiği kalp ameliyatının ardından artık kahve içmeyen Rahmi Koç'a programda tarçınlı prelin ikram edildi. Soruları ise ünlü oyuncu Nejat İşler sordu.

Rahmi Koç'un "İş yerinde bir günlüğüne başkasının işini yapacak olsanız kimin işini yapmak isterdiniz?" sorusuna verdiği yanıt ise gündem oldu. Ünlü iş insanı "Ya odacı olurdum ya çaycı" dedi.

Kaynak: Patronlar Dünyası