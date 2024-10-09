'Kaybediyorsam Ben Kaybediyorum' Demişti... Özgür Özel O Sözlerine Açıklık Getirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclis'te ayakta karşılanmasına ilişkin eleştirilere yanıt veren CHP Lideri Özgür Özel, "Sayın Erdoğan'ın şahsına değil, cumhurbaşkanlığı makamına ve onu seçen seçmenlere saygımızdan ayağa kalktık. Kaybediyorsak ben kaybediyorum. Bedeli ben ödeyeceğim, hesabı ben ödeyeceğim" ifadelerini kullanmıştı.

CHP Lideri, açıklamasının ardından gelen eleştiriler sonrası ifadelerine açıklık getirdi. "Bugün, kullandığım bir ifadenin bağlamından kopartılarak servis edildiğini, yanlış anlaşıldığını üzülerek gördüm" diyen Özgür Özel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Biz yerel seçimler öncesinde kısır kavgalardan, kutuplaşmalardan arınan ve sadece milletin gündemini konuşan bir siyaset için yola çıktık. “Kimseyle şahsi kavga etmeyeceğiz, kavgayı sadece milletin hakkı için vereceğiz” diyerek izlediğimiz siyasetle partimizi 47 yıl sonra birinci parti yaptık. Attığımız adımların partimize kaybettirmediğini aksine kazandırdığını seçim sonrası yapılan tüm araştırmalarda gördük. Bunu bugün "Biz ne kaybediyoruz bir şey kaybetmiyoruz" diyerek anlattım.

'BİR KAYIP VARSA BANA AİTTİR'

Bugün bazı eleştirilerin sorulması üzerine, “Kaybediyorsam ben kaybediyorum” derken şahsıma yapılan bazı sert eleştirileri kastediyorum. Bir kere daha ifade etmek isterim ki; bu tartışmalar nedeniyle bir kayıp varsa maruz kaldığım eleştiriler nedeniyle bana aittir, partimizin iktidar yürüyüşüne herhangi bir kayıp yaşattırmadık, yaşattırmayacağız. Aldığımız tüm eleştirileri saygıyla karşılıyor, çıkarmamız gereken dersleri çıkarıyoruz.

'CHP YİNE BİRİNCİ OLACAK'

Milletin sesini duyarak 47 yıl sonra Türkiye’nin birinci partisi yaptığımız partimizi daha ileriye taşıyacağız. 31 Mart gecesi olduğu gibi genel seçim akşamı da partinin ışıkları hiç sönmeyecek, TRT ekranlarında da CHP yine birinci parti olacak."

Kaynak: Gerçek Gündem