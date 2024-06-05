Bir gün içinde iki kez sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam ölümden döndü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırısına uğradıktan sonra hastaneye giderek kuduz aşısı olan 74 yaşındaki adam, aynı gün içinde bir kez daha köpek saldırısına uğradı. Bisikletten düşerek ağır yaralanan adamın hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi.

Son Güncelleme:
Bir gün içinde iki kez sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam ölümden döndü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde sahipsiz köpeklerin saldırması sonrası hastaneye giderek kuduz aşısı olan, köpeklerin yeniden saldırmasıyla bisikletten düşerek başından ağır yaralanan 74 yaşındaki Halil Özsağoğlu, hayati tehlikeyi atlattı.

Halil Özsağoğlu'na, 25 Mayıs akşamı yatsı namazından çıkarak evine yürüdüğü sırada Zafer Mahallesi Şehit Bülent Taşkıran Bulvarı'nda sahipsiz köpekler saldırdı.

Bacağından ısırılan Özsağoğlu, 26 Mayıs sabahı Nazilli Devlet Hastanesine giderek kuduz aşısı oldu. Aynı gün bisikletle aynı caddeden geçen Özsağoğlu'na sahipsiz köpekler tekrar saldırdı.

Köpeklerden kaçmak isterken kontrolden çıkan bisikletten düşen Özsağoğlu, başını zemine çarparak ağır yaralandı.

Ambulansla hastaneye götürülen ve yoğun bakıma alınarak entübe edilen Özsağoğlu, 5 günlük yoğun bakım sürecinin ardından normal servise alındı.

Bir gün içinde iki kez sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan adam ölümden döndü - Resim : 1

Yarın taburcu edilmesi beklenen Özsağoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada başından geçen olayı anlattı.

Bisikletten düştüğü saldırıyı hatırlamadığını, geçici hafıza kaybı yaşadığını aktaran Özsağoğlu, başı ve gözünde şiddetli ağrı ve ses tellerinde kısılma olduğunu söyledi.

Özsağoğlu, vücudundaki birçok yerin hala ağrıdığını belirterek, "Ben bu olayı yaşadım başkaları yaşamasın." dedi.

Kaynak: AA

Etiketler
Sokak köpekleri
Son Güncelleme:
Kayısı reçeli sulu mu oluyor? Usta şefler reçeli böyle yapıyor ve kıvamı şaşmıyor Kayısı reçeli sulu mu oluyor? Usta şefler reçeli böyle yapıyor ve kıvamı şaşmıyor
CHP lideri Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşeceği tarihi açıkladı Özel-Erdoğan görüşmesi ne zaman olacak?
Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş dizisinin başrolüydü: Özgü Kaya'dan kötü haber Kanal D dizisi Üç Kız Kardeş dizisinin başrolüydü: Özgü Kaya'dan kötü haber
Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çocuğu darp etmekle suçlanıyorlardı: 5 polise 40 yıl hapis cezası! Diyarbakır'da Nevruz kutlamalarına katılan çocuğu darp etmekle suçlanıyorlardı
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi: Yarın görevden alınacaklar Mehmet Şimşek o isimlerin üstünü çizdi: Yarın görevden alınacaklar
Kavurucu sıcaklar devam ediyor... Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak Meteoroloji uyardı: 12 derece birden artacak
CHP lideri Özgür Özel'in İYİ Parti lideri Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı: Mutabakata vardılar Özgür Özel'in Müsavat Dervişoğlu'na yaptığı teklif ortaya çıktı
Erdoğan-Akşener görüşmesi sona erdi Erdoğan-Akşener görüşmesi sona erdi
Ekrem İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı oldu Ekrem İmamoğlu Belediyeler Birliği Başkanı oldu