Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çocuğu darp etmekle suçlanıyorlardı: 5 polise 40 yıl hapis cezası!

Diyarbakır'da 2023 yılında gerçekleştirilen Nevruz kutlamaları sırasında 14 yaşındaki çocuğu darp ettikleri suçlamasıyla yargılanan 5 polis, 8'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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Diyarbakır Nevruz kutlamalarında çocuğu darp etmekle suçlanıyorlardı: 5 polise 40 yıl hapis cezası!

Diyarbakır’ın Lice ilçesinde 2023 yılındaki Nevruz kutlamaları sırasında 14 yaşındaki Y.D.’yi darp ettikleri gerekçesiyle yargılanan 5 polise, 8’er yıl hapis cezası verildi.

Lice ilçesinde 21 Mart 2023’te 14 yaşındaki Y.D.'yi Nevruz kutlamalarının ardından akşam evine döndüğü sırada darp ettiği ve kötü muamelede bulunma suçlarından yargılanan 5 polisin davasında karar duruşması, Lice Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada, Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren, müşteki Y.D ve tutuksuz yargılanan sanık polislerin avukatları hazır bulundu.

"KİŞİYİ HÜRRİYETİNDEN YOKSUN KILMA SUÇU İŞLENDİ"

Y.D.’nin ve sanık polislerin avukatlarının yaptığı savunmanın ardından mahkeme, her bir sanık polis hakkında TCK’nın 109’un maddesi kapsamında ‘Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçundan 8’er yıl hapis cezası ve ‘mala zarar verme’ suçlarından ayrı ayrı 4 bin 500 lira adli para cezasına karar verdi.

Mahkemenin verdiği kararı olumlu bulduklarını aktaran Baro Başkanı Nahit Eren, “İlk günden beri ifade ettiğimiz ve dosya kapsamındaki deliller ile mahkemenin 3 Mayıs 2023 tarihli görevsizlik kararında belirtildiği üzere kolluk görevlilerinin fiili açık işkence suçu olup, işkence suçundan cezalandırılmaları gerekmektedir. Diyarbakır Barosu olarak davanın takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaynak: ANKA

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