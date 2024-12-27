Bir Estetik Skandalı Daha! 2 Saatlik Operasyon 35 Dakikada Bitti, Ameliyat Sonrası Kör Oldu

'Gelin Evi' programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan’ın geçirdiği estetik ameliyatı sonrasında hayatını kaybetmesinin ardından bir estetik faciası daha ortaya çıktı.

İstanbul’da özel bir hastanede estetik dolgu yaptıran 25 yaşındaki Enes B.’nin sol gözü kör oldu. Enes B., hastane ve doktora tazminat davası açtı.

KARNINDAN YÜZÜNE ENJEKTE EDİLDİ

Alın bölgesindeki çöküntülerden rahatsızlık duyan Enes B., 22 Nisan 2022'de özel bir hastanede estetik operasyonu geçirdi. Göbek kısmından alınan yağlar, Enes B.’nin yüz bölgesine enjekte edildi.

2 SAATLİK OPERASYON 35 DAKİKADA BİTTİ

Narkozun etkisi geçen Enes B., sol gözünde görme kaybı olduğunu fark ederek doktoruna başvurdu. Doktorun çözüm bulamaması üzerine Enes B. mahkemenin yolunu tuttu.

Mahkemeye verilen dilekçede, 2 saat süreceği söylenen operasyonun 35 dakika sürdüğü, kurum tarafınsan işlem hakkında herhangi bir açıklama yapılması belirtildi.

1 MİLYON LİRA MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLDİ

Öte yandan ambulans yerine taksiyle göz hastanesine giden Enes B'nin buradaki müdahalenin ardından tekrar davalı hastaneye döndüğü, ancak buradakilerin görme yetisinin kaybıyla ilgili bir sorumluluk almadığı, hatta bu sırada onam formu imzalatılmaya çalışıldığı öne çıkarıldı. Ortaya çıkan zarar için 1 milyon lira manevi tazminat ödenmesi talep edildi.

ESTETİK OLAN FENOMEN HAYATINI KAYBETMİŞTİ

'Gelin Evi' programıyla tanınan sosyal medya fenomeni Neşe Özkan, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı olmak için bir hastaneye başvurmuştu.

5 saat süren operasyonun ardından uyandırma servisine alınan Özkan, bir süre sonra nefes darlığı şikâyetiyle yoğun bakım ünitesine alınmıştı. Burada kalbi duran Özkan, hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA