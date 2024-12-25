Estetik Ameliyat Sonrası Hayatını Kaybeden Fenomen Neşe Özkan’ın Mezarı Açıldı

Bursa’da yaşayan Neşe Özkan, "Gelin Evi" programında dikkatleri üzerine çekerek adını duyurmuştu. Daha sonra sosyal medyada ünlenen fenomen kadın 2 çocuk annesiydi. Özkan, 19 Aralık’ta İstanbul’un Gaziosmanpaşa’da ilçesindeki özel bir hastanede, karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı oldu.

AMELİYAT 5 SAAT SÜRDÜ

5 saat süren operasyonun ardından, uyandırma servisine alınan Neşe Özkan, nefes darlığı şikayetiyle yoğum bakım ünitesine alındı. Burada kalbi duran talihsiz kadın, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

EŞİNDEN 'İHMAL' İDDİASI

Eşi İskender Özkan, Neşe Özkan'ın ameliyat öncesindeki tetkiklerinin eksik yapıldığını ileri sürdü. İskender Özkan, "Eşim yaklaşık 5 yıl önce ilk çocuğumuzu doğurdu ve annelik ameliyatı olarak bilinen sezaryen sonrası oluşan karın sarkmasından rahatsız olduğu için yıllardır ameliyat olmak istediğini söylüyordu. Daha sonrasında eşim bir firmanın internette yayınladığı fotoğrafları güzel buldu ve hastaneye gittik. Sonrasında yatışımız oldu ve eşimin tetkikleri yapıldı. Ancak sonradan öğreniyoruz ki eşimin tetkikleri eksik yapılmış" dedi.

KALBİ DELİKTİ

Kalbi delik olduğu için 17 yaşında tedavi gördüğü öğrenilen Neşe Özkan’ın ağabeyi Mevlüt Başkan da kardeşinin ölümünde hastanenin ihmali olduğunu öne sürdü.

Başkan, “Ben şikayetçi olacağım. Çünkü, burada bir problem olduğunu düşünüyoruz. Çünkü, sağlıklı gittiği hastaneden bize ölüsünü verdiler. Ortada basit bir ameliyattan doğan sorun var. Bunun peşini bırakmayacağım. Sonuna kadar mücadele edeceğim. Biz 17 yaşında kalbinde delik olduğunu fark ettik ve tedavisini oldu” dedi.

'300 BİN LİRALIK AMELİYATI, 50 BİN'E YAPMIŞLAR'

Neşe Özkan’ın eniştesi Ufuk Öztürk ise ameliyatın maliyetinin yaklaşık 300 bin lira olduğunu ancak hastaneye bir arkadaşı vasıtasıyla giden Özkan’a, personel indirimi uygulanarak ameliyatın 50 bin liraya yapıldığını iddia etti.

YARGI SÜRECİ BAŞLADI

Özkan'ın ailesi, tüm sorumluların ve ihmallerin ortaya çıkması için yargı süreci başlattı. Sorumluların, ihmali ve kasti davranışların tespiti için suç duyurusunda bulunuldu.

MEZARI AÇILDI

İskender Özkan'ın avukatı Ayşegül Mermer, bir basın bildirisi yayımlayarak otopsi işlemleri için Neşe Özkan'ın mezarının açıldığını açıkladı.

"Basına ve Kamuoyuna Basına ve Kamuoyuna;

Estetik ameliyat sonrası 18 Aralık 2024 günü yaşamını yitiren Neşe Özkan’ın ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin ortaya çıkması için yargı süreci başlatılmıştır.

Müvekkilim İskender Özkan’ın merhum eşi Neşe Özkan Vita Estetik Güzellik Merkezi aracılığı ile Op. Dr. Murat Acar tarafından karın germe, liposuction (yağ aldırma) ve mastopeksi (meme dikleştirme) ameliyatları aynı anda Özel Bilge Hastanesi'nde yapılmıştır. Neşe Özkan’ın insan canı hiçe sayılarak geçmişte kalp ameliyatı geçirdiğini beyan etmesine rağmen gerekli tetkikler yapılmadan, riskler konusunda onayı olmadan ameliyata yönlendirilmesi ve doktorunun ameliyat esnasında ameliyathanede olmaması, hastanın durumunu takip etmemesi ile devam eden birçok ihmali kasti davranışlarla ölüme sebebiyet vermiştir.

Neşe Özkan’ın ölümünün şüpheli olmasına rağmen otopsi yapılmamıştır. Sorumluların, ihmali ve kasti davranışların tespiti için İstanbul Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı’na Özkan’ın Bursa'da bulunan mezarının açılarak otopsisinin yapılması süreçlerinin yürütülmesi talebemiz savcılık tarafından yerinde görülmüştür. Gerekli tedbirler alınarak açılan mezardan çıkarılan cenaze otopsi işlemleri için Bursa Adli Tıp Kurumu'na nakledilmiştir.

Neşe Özkan’ın otopsi işleminin ardından ölümüyle ilgili tüm sorumluların ve ihmallerin açığa çıkacağı kanaatindeyiz. Basına ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

Kaynak: Haber Merkezi