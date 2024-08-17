Bir Çinli Dev Daha Türkiye'de! İmzalar Atıldı

Dünyanın en büyük lityum pil üreticilerinden Çinli Ganfeng Lithium, Türkiye'de 500 milyon dolarlık yatırım yapmak üzere Yiğit Akü ile anlaşma imzaladıklarını açıkladı.

Bir Çinli Dev Daha Türkiye'de! İmzalar Atıldı

Çinli Ganfeng Lityum Grubu, Türkiye'ye 500 milyon dolar yatırım yapacağını duyurdu. Ganfeng'den yapılan açıklamada Türk şirket Yiğit Akü ile ortak girişim kurmak üzere anlaşma sağlandığı aktarılarak, Türkiye'de kurulması planlanan tesiste yıllık 5GWh lityum pil üretileceği aktarıldı.

Tesisin hangi şehirde kurulacağına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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