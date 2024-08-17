Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Ne Kadar Kazandırdı?

Piyasalar hareketli bir haftayı geride bıraktı. Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,86 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,63, avro/TL yüzde 1,16 ve dolar/TL yüzde 0,49 arttı.

Son Güncelleme:
Bu Hafta Hangi Yatırım Aracı Ne Kadar Kazandırdı?

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,86 değer kaybederken, altının gram fiyatı yüzde 2,63, euro/TL yüzde 1,16 ve dolar/TL yüzde 0,49 arttı.

BIST 100 endeksi, en düşük 9.708,34 ve en yüksek 10.078,12 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışına göre yüzde 0,86 değer kaybederek 9.821,96 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,63 artışla 2 bin 688 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,46 yükselişle 17 bin 735 liraya çıktı.

Geçen hafta sonu 4 bin 345 lira olan çeyrek altının satış fiyatı, 4 bin 451 liraya yükseldi.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,49 değer kazanarak 33,7010, euro da yüzde 1,16 artışla 37,0610 liraya yükseldi.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,69 ve emeklilik fonları yüzde 0,52 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 3,89 ile "Kıymetli Maden" fonları oldu.

Etiketler
Borsa Döviz Altın
Son Güncelleme:
Erdoğan’ın En Sevdiği Hakem Türü Erdoğan’ın En Sevdiği Hakem Türü
Merkez Bankası Anketinde Enflasyon Beklentisi Arttı, Bakan Şimşek '10 Aydır İyileşiyor' Dedi Merkez'in Enflasyon Beklentisi Arttı, Şimşek Tam Tersini Söyledi
Bankalar Artık O Parayı Almayacak! Birçok Kişi Ödemek Zorundaydı Bankalar Artık O Parayı Almayacak! Birçok Kişi Ödemek Zorundaydı
Altın Kendi Rekorunu Kırdı Altın Kendi Rekorunu Kırdı
ÇOK OKUNANLAR
Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti! Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti!
Bakan Yumaklı, Yangının Çıkış Nedenini Açıkladı 6 Kişi Gözaltına Alındı, 3 Kişi Aranıyor
Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat! Meteoroloji'den Gök Gürültülü Sağanak Uyarısı Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
1999 Depreminin Yıldönümünde Marmara İçin Kritik Uyarılar: En Riskli ve Güvenli Yerler Neresi? Kaç Saniye Sürecek? 'Asla Gidilmemesi Gereken Yer' Neresi?
Fahrettin Altun Açıkladı: Ülke Genelinde 72 Noktada Yangın Çıktı Ülke Genelinde 72 Noktada Yangın Çıktı