Altın Kendi Rekorunu Kırdı

Dün altının ons fiyatındaki değer kazancına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,50 yükselişle 2 bin 656 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 2 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 417 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 599 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 2 bin 456 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 2 bin 455 dolardan işlem gördü.