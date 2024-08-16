Altın Kendi Rekorunu Kırdı
Altın bir rekora daha koştu. Geçen haftalarda altında ufak bir gerilemeyle devam etmişti. Bu hafta ise, ons altın haftanın son işlem gününde 2 bin 490 doların üzerine yükselerek yeni rekor seviyeyi kırdı.
Dün altının ons fiyatındaki değer kazancına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışına göre yüzde 0,50 yükselişle 2 bin 656 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, haftanın son işlem gününe de yükselişle başlamasının ardından saat 09.50 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,10 artışla 2 bin 660 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 417 liradan ve cumhuriyet altını 17 bin 599 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı dün yükseliş eğiliminde hareket ederek günü önceki kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 2 bin 456 dolardan tamamlarken, şu sıralarda önceki kapanışın hemen altında 2 bin 455 dolardan işlem gördü.