İslam Memiş Altın Sahiplerini Uyardı! Dikkat 15 Gün Kaldı

GRAM ALTIN İÇİN SON FIRSATLAR

Gram altın fiyatlarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Memiş, "Bu hafta gram altın serbest piyasada 2 bin 705 lira seviyesini iki kez test etti. Ağustos beklentimiz 2 bin 730 lira seviyesiydi ve bu hedefi takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın, ons altın ile paralel hareket edecek. Ağustos sonuna kadar 2 bin 730 lira seviyesini bekliyorum. Yıl sonu tahminim ise gram altının 3 bin - 3 bin 500 lira aralığında olacağı yönünde" şeklinde konuştu.