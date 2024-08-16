İslam Memiş Altın Sahiplerini Uyardı! Dikkat 15 Gün Kaldı
Para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara yönelik önemli uyarılarda bulunarak Eylül ayına dikkat çekti ve bu dönemde büyük değişimlerin yaşanabileceğini açıkladı.
Altın, dolar ve euro fiyatlarındaki olası gelişmelere dair öngörülerini paylaşan Memiş, yatırımcıların bu süreçte dikkatli olmalarını önerdi.
Memiş, ABD iş gücü piyasalarına ilişkin verilerin yatırımcılar için kritik bir rol oynadığını vurguladı. 2 Temmuz’da açıklanan ABD tarım dışı istihdam verilerinin beklentilerin altında kaldığını belirten Memiş, Eylül ayında faiz indirim ihtimalinin güçlendiğini ifade etti.
EYLÜL AYI KRİTİK BİR DÖNEM
İslam Memiş, "Beklentiler 176 bin kişi iken, resmi verilere göre tarım dışı istihdam 114 bin olarak gerçekleşti. Ayrıca, ABD'de işsizlik maaşı başvurularının 3 Ağustos'ta sona eren haftada 233 bine düşmesi, piyasa beklentilerinin altında kaldı. Bu gelişmeler, Eylül ayında faiz indirimi ihtimalini artırdı" dedi.
ABD ekonomisindeki bu gelişmelerin ons altın ve gram altın fiyatlarını da etkileyeceğini belirten Memiş, "Ons altın 2 bin 457 dolar seviyesindeydi ancak enflasyon verisi açıklandıktan sonra geriledi. Altın fiyatlarındaki hareketliliği 2 bin 380 - 2 bin 480 dolar aralığında izlemeye devam edeceğiz. Orta Doğu'daki gerilim artarsa, ons altın 2 bin 520 - 2 bin 540 dolar seviyelerine yükselebilir. FED ve Merkez Bankası’nın kararları da altın fiyatları üzerinde belirleyici olacak. Altın fiyatlarındaki düşüşleri alım fırsatı olarak değerlendiriyoruz. Hedefimiz 2 bin 600 ve ardından 3 bin dolar seviyelerinde bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.
GRAM ALTIN İÇİN SON FIRSATLAR
Gram altın fiyatlarıyla ilgili de görüşlerini paylaşan Memiş, "Bu hafta gram altın serbest piyasada 2 bin 705 lira seviyesini iki kez test etti. Ağustos beklentimiz 2 bin 730 lira seviyesiydi ve bu hedefi takip etmeye devam edeceğiz. Gram altın, ons altın ile paralel hareket edecek. Ağustos sonuna kadar 2 bin 730 lira seviyesini bekliyorum. Yıl sonu tahminim ise gram altının 3 bin - 3 bin 500 lira aralığında olacağı yönünde" şeklinde konuştu.