Kontrol Noktasında Yakalandı: 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Jandarma Asayiş Ekipleri ve JASAT timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 19 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir kişiyi yakaladı. Hakkında 7 ayrı suçtan 19 yıl 7 ay 30 gün hapis cezası bulunan F.M.A. isimli şahıs kontrol noktasında durdurulan bir araçta yakalandı.

Şahıs adli işlemlerinin arından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA