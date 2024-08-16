Kontrol Noktasında Yakalandı: 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu

Antalya'da 19 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şahıs JASAT timleri tarafından yakalandı. Şahıs işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kontrol Noktasında Yakalandı: 19 Yıl Hapis Cezasıyla Aranıyordu

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde Jandarma Asayiş Ekipleri ve JASAT timleri tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında 19 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan bir kişiyi yakaladı. Hakkında 7 ayrı suçtan 19 yıl 7 ay 30 gün hapis cezası bulunan F.M.A. isimli şahıs kontrol noktasında durdurulan bir araçta yakalandı.

Şahıs adli işlemlerinin arından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

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