Bir Çiftlik Bank Vakası Daha! Ankara’da 50 Milyonluk Büyük Vurgun

Çiftlik Bank vurgunun bir benzeri de Ankara’da yaşandı. 50 milyon liralık vurgunda 40 kişinin mağdur olduğu ortaya çıktı. İşte ‘hindi çiftliği’ vaadiyle yapıldığı iddia edilen vurgunun detayları…

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Bir Çiftlik Bank Vakası Daha! Ankara’da 50 Milyonluk Büyük Vurgun

Türkiye’nin konuştuğu, çok sayıda kişinin mağdur olduğu, kamuoyunda ‘Tosuncuk’ lakaplı Mehmet Aydın D.’nin büyük vurgunun bir benzeri de Ankara’da yaşandı.

İddiaya göre, Devlet Su İşleri'nde görevli memur Doğancan D., mesai arkadaşlarına Diyarbakır’da bir hindi çiftliğin kurduğunu söyleyerek yüksek gelir vaadiyle kandırdı. Arkadaşları birikimlerini ve çektikleri kredilerden gelen paraları Doğancan D.’ye teslim etti.

Kısa süre kandırıldığını anlayan arkadaşlarının şikayeti üzerine Doğancan D. Hakkında 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan soruşturma başlatıldı.

Bir Çiftlik Bank Vakası Daha! Ankara’da 50 Milyonluk Büyük Vurgun - Resim : 1

DOLANDIRICILIKTAN SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Sabah’ta yer alan habere göre, evindeki dijital materyallere el konulan Doğancan D.’nin 2 dolandırıcılık suçundan sabıka kaydı olduğu, bir araç kiralayarak Çanakkale’ye gittiği, Tekirdağ Çorlu'ya otobüsüne de kayıt yaptırdığı ortaya çıktı.

Bir Çiftlik Bank Vakası Daha! Ankara’da 50 Milyonluk Büyük Vurgun - Resim : 2

40 KİŞİYİ KANDIRIP 50 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTI

Mağdurlardan B.G. ifadesinde Doğancan D.'nin Diyarbakır'da hindi çiftliği kurduğunu, yüksek gelir sağlayacağına kendisini ikna ettiğini, şüpheli adına kredi çekerek verdiğini söyledi.

Toplamda 40 kişiyi 50 milyon lira dolandıran Doğancan D. Hakkındaki soruşturma devam ediyor.

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Kaynak: Sabah

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