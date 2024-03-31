Bingöl’de feci kaza: 3 ölü

Bingöl-Elazığ Karayolu 18’inci kilometresinde bulunan Direkli mevkiinde meydana gelen kazada 1’i bebek 3 kişi hayatını kaybederken 4 kişi ise yaralandı.

Son Güncelleme:
Bingöl’de feci kaza: 3 ölü

Edinilen bilgilere göre 34 CLR 391 plakalı otomobil ile 23 ADR 477 plakalı kamyonet kafa kafaya çarpıştı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık, UMKE, itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaza ile ilgili açıklamada bulunan Bingöl Valisi Ahmet Hamdi Usta "Başımız sağ olsun Bingöl. Bingöl Merkez Direkli köyü kavşağı mevkiinde saat 22.10 sularında çift taraflı ağır bir trafik kazası meydana gelmiş olup, 2’si olay yerinde 1’i hastanede olmak üzere maalesef 3 vatandaşımız (1’i bebek) vefat etmiş, 4 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralı vatandaşlarımız Bingöl Devlet Hastanesine nakledilmiş olup gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Vefat eden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dilerim. Kederli aileleri ve sevenlerine de sabır ve başsağlığı diliyorum" dedi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Bingöl
Son Güncelleme:
Şırnak'ta çığ Şırnak'ta çığ
Muhtar adayı kendisini desteklemeyen kişiyi darp etti Muhtar adayı kendisini desteklemeyen kişiyi darp etti
Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor Emekli dostu 5 şehir belli oldu; İstanbul'dan kamyonu dolduran göç ediyor
Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye bugün sandığa gidiyor! Hangi saatlerde oy kullanılacak? Hangi saatlerde oy kullanılacak?
Bu okulda seçmen sayısı 359 ilçeden fazla Bu okulda seçmen sayısı 359 ilçeden fazla
Doktor krizi sürüyor: Kamuda kadrolar boş kaldı Kamuda kadrolar boş kaldı
Canlı blog | Türkiye sandık başında: Yurt genelinde oy verme işlemi başladı: İşte dakika dakika gelişmeler Yurt genelinde oy verme işlemi başladı: İşte dakika dakika gelişmeler
Oyuncu Chance Perdomo 27 yaşında hayatını kaybetti Oyuncu Chance Perdomo 27 yaşında hayatını kaybetti