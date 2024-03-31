Muhtar adayı kendisini desteklemeyen kişiyi darp etti

Çorum’da iddialara göre bir kişi seçimde karşı tarafı desteklediği için muhtar adayı tarafından darp edilerek yaralandı.

Muhtar adayı kendisini desteklemeyen kişiyi darp etti

Olay, merkeze bağlı Babaoğlu Köyü’nde meydana geldi. İddiaya göre, N. S. teravih namazı çıkışı 31 Mart yerel seçimlerinde başka bir muhtar adayını desteklediği gerekçesiyle Muhtar adayı H.G. ve O. C. tarafından darp edildi. Kavganın ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ekibi ve jandarma ekibi sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden darp sonucu yaralanan N.S., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

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