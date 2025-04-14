Bin 1500 Yıllık Tarihi Ayasofya Camii'de Restorasyon Çalışması Başladı, Neler Değişecek?

Bin 486 yıllık geçmişiyle dünyanın ayakta kalmış en eski yapılarından biri olan Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi'nin ana kubbesinde restorasyon çalışması başlatıldı. Her yıl binlerce turistin akın ettiği tarihi camide Danıştay 10. Dairesi’nin kararı doğrultusunda başlatılan restorasyonun detayları da belli oldu.

KURŞUN KAPLAMALAR SÖKÜLECEK

Ayasofya Camii’de yapılan analizler sonucunda, ana kubbe ve yarım kubbelerde güçlendirme ihtiyacı belirlendi. Mozaik kaplı iç yüzeyin zarar görmemesi için müdahaleler dış yüzeyden gerçekleştirilecek. Mevcut kurşun kaplamalar sökülerek onarılacak veya yenileriyle değiştirilecek.

ÇELİK PLATFORM SİSTEMİ KURULACAK

İç yüzeyde eş zamanlı olarak yürütülecek konservasyon, restorasyon ve güçlendirme işlemleri için 43,5 metre yüksekliğinde, dört ana kolon üzerine oturan çelik platform sistemi kurulacak.

Çalışmaların sahada güvenli ve hızlı biçimde yürütülebilmesi amacıyla, doğu yönünde kurulmak üzere 41 metre yüksekliğinde ve 60 metre bom uzunluğunda kule vinç projelendirildi. Vinç yapıya uygun mesafede ve güvenli dönüş alanı sağlayacak şekilde planlandı.

Restorasyon çalışmaları süresince ibadetlerin kesintiye uğramaması için önlem alındı.

Kaynak: İHA