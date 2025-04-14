Bodrum Belediyesi'nden 'Çevre' Cezası

Bodrum Belediyesi bilinçli bir şekilde çevreyi kirletenlere karşı harekete geçti. Belediye ekipleri, tespit ettikleri kişilere cezai işlem uyguladı.

Bodrum Belediyesi'nden 'Çevre' Cezası

Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, çöp konteyneri kenarına bahçe atığı atan firma ve araca cezai işlem uyguladı.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Bitez Mahallesi’nde çöp konteyneri kenarına bırakılan bahçe atıklarıyla ilgili işlem yaptı.

Edinilen bilgiye göre, gelen ihbar üzerine bölgede inceleme yapan ekipler, güvenlik kamerası görüntülerinden atığı bırakan aracı tespit etti. Bahçe atıklarını gelişigüzel atan şahsa Kabahatler Kanunu kapsamında cezai işlem uygulandı. Ayrıca, ilgili firmaya da tespit tutanağı düzenlenerek belediye encümenine sevk edildi. Atılan bahçe atıkları ise aynı kişi tarafından toplandı.

Vatandaşlar konu ile ilgili; Atık Toplama ve Ayrıştırma Günleri’ne ilişkin bilgilere Bodrum Belediyesi’nin resmi internet sitesi olan https://bodrum.bel.tr/atik_toplama adresinden ulaşabildikleri gibi, bahçe atıkları başta olmak üzere evsel atıklar dışında kalan atıklarla ilgili detaylı bilgi almak isteyenler de Temizlik İşleri Müdürlüğü ya da Zabıta Müdürlüğü ile iletişime geçebiliyor.

Kaynak: AA

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