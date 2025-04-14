AKP Bursa İl Başkanlığından Mustafa Bozbey İçin Suç Duyurusu

Bursa Adliyesi önünde parti üyeleriyle bir araya gelen AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "son dönemde İstanbul Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ülkenin çeşitli illerinde CHP'li belediyelerde yaşanan yolsuzluklar ve usulsüzlükler nedeniyle örgütlü suç kapsamında açılan soruşturmaları dikkatle ve şaşkınla takip ettiklerini" söyledi.

Bu süreçte CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğündeki CHP'nin "ülkenin ve milletin menfaatlerinden ve değerlerinden ne kadar uzak olduğuna da bir kez daha şahit olduklarını" dile getiren Gürkan, "Hizmet üretmekten uzak ve halkımızın değerlerinden kopuk, kamu yararı ile bağdaşmayan yönetim uygulamaları ne yazık ki son bir yılda Bursa Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere bazı CHP'li ilçe belediyelerinde de artarak kendini göstermektedir." dedi.

Gürkan, Türkiye'nin en büyük ve en güzel kentlerinden Bursa'nın adının, "Mustafa Bozbey başkanlığındaki Büyükşehir Belediyesindeki taciz iddiaları, akraba atamaları ve adrese teslim işlerle gündeme geldiğini" ifade etti.

Halkın güvenini sarsan uygulamaların, milletin emaneti olan her kuruşun hesabını sormanın, AK Parti olarak siyasi sorumluluk ve ahlaki duruşlarının bir gereği olduğunu belirten Gürkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yetersizliklerini örtmek için kendinden önceki dönemle ilgili belgesiz isnatlarla karalama yapmaya çalışan Sayın Mustafa Bozbey'in, geçtiğimiz yıldan bu yana CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kentimizi ziyaretinde Bursa Büyükşehir Belediyesi kasasından yaptırdığı 1 milyon 409 bin 805 lira tutarındaki resmi belgeli harcamanın hukuk önünde incelenmesini talep etmek için buradayız. Sayın Bozbey'in de çelişkili açıklamalarla itiraf ettiği bu bütçenin kullanımıyla ilgili sözleri, halkımızın parasının nerelere ve nasıl saçılıp savrulduğuyla ilgili şaibeleri artırmıştır.

'HUKUKİ SÜRECİ BAŞLATIYORUZ'

Gürkan, CHP Genel Başkanı Özel'in Bursa programında Büyükşehir Belediyesinin bütçesinden yapılan "fahiş harcamaların sadece etik değil, hukuki açıdan da tartışılması gerektiğini" belirterek, "Sayın Bozbey'in başkanlığında yürütülen bu organizasyona ait giderlerin detayları kamuoyuna açık ve şeffaf bir şekilde net olarak açıklanmamıştır. Söz konusu ziyaret kapsamında yapılan ödemelerin kamu menfaatine uygunluğu şüpheli olup, şeffaflıktan uzak bir yönetim anlayışını da gözler önüne sermektedir. Parti ve konum ayrımı gözetmeksizin vurgulamak isteriz ki kamu kaynaklarının kişisel veya partisel çıkarlar doğrultusunda kullanılması asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Davut Gürkan, 23 yıldır ülkeye ve Bursa'ya hizmet ederken benimsedikleri şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu yararını önceleyen yönetim anlayışları gereği, bu konuda da sessiz kalmalarının mümkün olmadığını dile getirerek, "Bu anlayışla Başkan Mustafa Bozbey ve ilgili belediye yetkilileri hakkında, görevi ve güveni kötüye kullanma suretiyle kamunun zarara uğratılması suçlamalarıyla AK Parti Bursa İl Başkanlığı olarak hukuki süreci bugün başlatıyoruz. Milletimizin emaneti olan belediyelerimiz, günü kurtarmaya yönelik şovlarla değil, dürüstlük anlayışına dayalı gerçek hizmetle yönetilmelidir." diye konuştu.

Açıklamanın ardından, Gürkan ve beraberindeki partililer, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ve sorumlular hakkında hazırlanan suç duyurusu dilekçesini savcılığa sundu.

Kaynak: AA