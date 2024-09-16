Bilecik'te Otluk Yangını Söndürüldü

Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi'nde bulunan otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı. Yangının sebebi henüz bilinmiyor.

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Bilecik'te Otluk Yangını Söndürüldü

Bilecik’te otluk alanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü.
Alınan bilgilere göre; Bilecik merkez Hürriyet Mahallesi İl Jandarma Komutanlığı arka kısmında bulunan otluk alanda henüz sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangına Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını çevreye sıçramadan söndürdü.

Kaynak: İHA

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