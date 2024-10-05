Bilal Göregen Canlı Yayında Sinan Ateş İçin Ağıt Yaktı: 'Hani Nerede Adalet?'

Yetenek Sizsiniz Türkiye programındaki darbuka performansı ile tanınan Bilal Göregen, Ankara'da 2022 yılında öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş için ağıt yaktı.

KRT'de canlı yayında ağıt yakan Göregen, şu sözlere yer verdi:

"Ankara’nın ortasında vurdular

Ona haince pusu kurdular

Ankara’nın ortasında vurdular

'HAİNLER PUSU KURDULAR'

Hainler kalleşler pusu kurdular

Yetim yavruların yüreğini yaktılar

Gitti de Sinan'ım geri gelmedi

Hainler nice yürekler yaktılar

Gitti de Sinan'ım geri gelmedi

Onun tek sermayesiydi cesaret

Ankara’nın ortasında cinayet

Hani nerede Sinan için adalet

Gitti de Sinan'ım geri gelmedi

'HANİ NEREDE SİNAN İÇİN ADALET?'

Yol ortasında onu buldu esaret

Onun sermayesiydi cesaret

Hani nerde Sinan için adalet

Gitti de civanım geri gelmedi

Gitti de Sinan'ım geri gelmedi"

NE OLMUŞTU?

Ateş, 30 Aralık 2022’de Ankara’da uğradığı silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde bir binadan çıkarken silahlı saldırıya uğramıştı. Saldırıda başına isabet eden kurşunla ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi tarafından kalp masajı yapılan Ateş, ardından özel bir hastaneye kaldırılmıştı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Olayda Selman Bozkurt da omzundan yaralanmıştı.

Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin davada yargılamalar sona erdi.

BİR KİŞİYE TAHLİYE

Serdar Öktem hakkında adli kontrol talebiyle tahliye kararı verilirken dönemin Cinayet Büro Amiri Mustafa Ensar Aykal için ise tutukluluğa devam kararı verildi.

İki ismin dosyası ayrılırken telefonlarının açılması beklenecek.

ÖZYAĞCI'YA TAKDİR İNDİRİMİ UYGULANMADI

Tetikçi Eray Özyağcı’ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

KAÇMAYI SAĞLAYAN BALKAYA'YA AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 13 YIL HAPİS CEZASI

Özyağcı'yı motorla olay yerinden kaçıran Vedat Balkaya’ya "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

KEŞİFÇİYE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPİS CEZASI

Ofis önünde keşif yapan Suat Kurt’a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve müşteki Selman Bozkurt'a yönelik "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan ise 13 yıl hapis cezası verildi.

KİLİT İSİMLERE AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET

Azmettici Doğukan Çep, "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edildi.

Dosyada azmettirici olaran geçen Tolgahan Demirbaş’a "tasarlayarak kasten öldürmeye azmettirme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Demirbaş'ın eşi kararın ardından sinir krizi geçirdi.

'TASARLAYARAK KASTEN ÖLDÜRME' SUÇU

Mustafa Uzunlar’a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 15 yıl ceza verildi.

Aşkın Mert Gelenbey’e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 15 yıl ceza verildi.

Murat Can Çolak’a "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıl ceza verildi. Emre Yüksel’e "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan 18 yıl ceza verildi.

Dava kapsamında toplam 11 sanık için hapis cezası verildi. Davada 5 kişi beraat etti, 6 kişiye ise tahliye kararı uygulandı.