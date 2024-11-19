'Beyaz Show' Ekranlara Geri mi Dönüyor? Beyazıt Öztürk Açıkladı

Yıllar önce ekranlara veda eden ve cuma gecelerine damga vuran Beyaz Show'un geri döneceğine dair haberler sosyal medyada sık sık konuşuluyor. Geçtiğimiz aylarda Acun Ilıcalı’nın Beyaz Show'un yeniden başlayacağına dair açıklamaları hayranları heyecanlandırmıştı.

Beyaz Show’un sunucusu Beyazıt Öztürk ise konuyla ilgili 'Öyle bir niyetimiz var başlamak gibi ama tarihi ve içeriğiyle ilgili çok iyi bir şey yapmak istiyoruz. Çünkü bıraktığımız yer çok güzeldi' ifadelerini kullanmıştı.

O SÖZLERİ HEYECANLANDIRDI

Trafikte 2. Sayfa muhabirlerine yakalanan Öztürk, Beyaz Show'la ilgili heyecanlandıran bir açıklama yaptı. Beyaz Show ekranlara döneceğinin sorulması üzerine ünlü sunucu "Bir daha yakalarsan kesin cevabını vereceğim. Çok özledim." yanıtını verdi.

Muhabirin "O Ses Türkiye jürisi beli oldu." sözlerine ise şaşkınlıkla cevap verdi. Öztürk, "Belli oldu mu? Bilmiyorum. Bende bir şey yok vallahi." dedi.