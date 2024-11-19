6 Şubat Depremlerinde Hasar Alan Bina Yıkım Sırasında Çöktü

6 Şubat 2023 depremlerinde etkilenen Gaziantep'in İslahiye ilçesinde hasar gören 6 katlı bir bina, kontrollü yıkım sırasında çöktü. Meydana gelen olayda yaralanan olmazken, çöküm anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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6 Şubat Depremlerinde Hasar Alan Bina Yıkım Sırasında Çöktü

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Gaziantep’in İslahiye ilçesinde, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekipleri tarafından yapılan incelemede, orta hasarlı olduğu tespit edilen Dervişpaşa Mahallesi’ndeki 6 katlı Sarılar Apartmanı, verilen yasal süre içerisinde güçlendirme ruhsatı alamayınca ağır hasarlıya döndü ve yıkım kararı verildi.

6 Şubat Depremlerinde Hasar Alan Bina Yıkım Sırasında Çöktü - Resim : 1

Boşaltılan binanın yıkımı için ekipler çalışma başlattı. İş makineleriyle yapılan kontrollü yıkım sırasında bina aniden çöktü. Çevreyi toz bulutu kaplarken, binanın büyük bir gürültüyle çökmesi ise vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Kaynak: DHA

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