Doğru Yol Partisi Lideri Cenk Küpeli, CHP Lideri Özgür Özel'i Ziyaret Etti, Erken Seçim Çağrısını Desteklediğini Açıkladı

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. TBMM'de gerçekleşen ziyarete ilişkin paylaşım yapan Küpeli, "Son yerel seçimlerde gösterilen başarılı sonuçlardan dolayı kendilerini tebrik ettik. Sayın Genel Başkanın, erken seçim çağrısını sonuna kadar destekliyoruz" dedi.

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Doğru Yol Partisi Lideri Cenk Küpeli, CHP Lideri Özgür Özel'i Ziyaret Etti, Erken Seçim Çağrısını Desteklediğini Açıkladı

Doğru Yol Partisi Genel Başkanı Cenk Küpeli, TBMM'de CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i ziyaret etti. Ziyarete ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Küpeli, şu ifadeleri kullandı:

"CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ile TBMM’de bir araya geldik. Son yerel seçimlerde gösterilen başarılı sonuçlardan dolayı kendilerini tebrik ettik. Sayın Genel Başkanın, 'erken seçim' çağrısını sonuna kadar destekliyoruz. Önceki Genel Başkan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu hakkında açılan davada da kendilerinin yanında olduğumuzu belirttik. Bu vesileyle nazik misafirperverliklerinden dolayı kendilerine teşekkür ederim."

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Kaynak: ANKA

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Özgür Özel CHP
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