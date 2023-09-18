Beşiktaş'ta midyecideki çalışanlara tinerle saldıran kişi yakalandı

İstanbul Beşiktaş'ta, midyecideki çalışanlara tinerle saldıran şüpheli gözaltına alındı.

TİNER ŞİŞESİNİ ÇALIŞANLARIN ÜZERİNE DÖKTÜ

Alınan bilgiye göre, Yıldız Mahallesi Çırağan Caddesi'ndeki midyeciye gece saatlerinde gelen M.Ç. buradaki müşterileri rahatsız etti. Bunun üzerine iş yeri çalışanları, M.Ç.'ye müdahale ederek bölgeden uzaklaştırdı.

İş yerine yeniden girmek isteyen M.Ç, kendisine müdahale eden E.E. ile M.B'nin üzerine elindeki şişeden tiner döktü.

Haber verilmesi üzerine bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. Beşiktaş Polis Merkezi Amirliğine götürülen M.Ç. hakkında adli işlem yapıldı.

Kaynak: AA