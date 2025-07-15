Beşiktaş'ta Kaldırımda Korku Dolu Anlar! Dev Ağaç Devrildi: Yaralılar Var

Beşiktaş'ta gövdesinde çürüme olan ağaç rüzgarın etkisiyle devrildi. O esnada kaldırımda yürüyen 3 kişi yaralandı.

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Beşiktaş'ta Kaldırımda Korku Dolu Anlar! Dev Ağaç Devrildi: Yaralılar Var
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Olay, saat 17.15 sıralarında Beşiktaş Sinanpaşa Mahallesi Beşiktaş Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gövdesinde çürüme olan ağacın bir kısmı rüzgarın etkisiyle devrildi.

YARALILAR VAR

O sırada kaldırımda yürüyen Yunus Emre K. (22), Ege Yiğit D. (23) ve Okan C. (23) ağacında altında kaldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve belediye ekipleri sevk edildi.

Beşiktaş'ta Kaldırımda Korku Dolu Anlar! Dev Ağaç Devrildi: Yaralılar Var - Resim : 1

Yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, belediye ekipleri yola devrilen ağaç parçalarını kaldırarak temizlik çalışması yaptı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İHA

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