Berber Dükkanına Silahlı Saldırı! Çırak Hayatını Kaybetti
Bursa’da bir berber dükkanında çırak olarak çalışan Ali Elhalifa, silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi. Saldırı, Osmangazi ilçesindeki iş yerinde akşam saatlerinde gerçekleşti. Suriye uyruklu genci hedef alan şüpheli olay yerinden kaçarken, kısa süre sonra polise teslim oldu. Cinayetle ilgili soruşturma sürüyor.
Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, çalıştığı berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Ali Elhalifa, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
ÇIRAK HAYATINI KAYBETTİ
Soğanlı Mahallesi’ndeki iş yerine akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz bir kişi, Suriye uyruklu Elhalifa’ya tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan genç çırak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
TESLİM OLDU
Olayın ardından kaçan saldırganın kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
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