Berber Dükkanına Silahlı Saldırı! Çırak Hayatını Kaybetti

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde, çalıştığı berber dükkanında silahlı saldırıya uğrayan 21 yaşındaki Ali Elhalifa, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

ÇIRAK HAYATINI KAYBETTİ

Soğanlı Mahallesi’ndeki iş yerine akşam saatlerinde gelen kimliği belirsiz bir kişi, Suriye uyruklu Elhalifa’ya tabancayla ateş açtı. Ağır yaralanan genç çırak, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

TESLİM OLDU

Olayın ardından kaçan saldırganın kısa süre sonra polis merkezine giderek teslim olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA