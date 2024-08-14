Benzinde Tabela Yine Değişiyor! Bu Gece Geçerli Olacak

Türkiye’de akaryakıt fiyatları cep yakarken, zam haberlerine her geçen gün bir yenisi eklenmeye devam ediyor. Son olarak benzine bir zam daha geleceği bildirildi.

Alınan son bilgiye göre, geçen gün 1 liranın üstünde gelen zammın ardından, 15 Ağustos 2024’te (Perşembe) geçerli olmak üzere benzine 85 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Fiyat artışının pompaya da yansıması bekleniyor. Motorin için ise henüz bir zam bilgisi paylaşılmadı.

Güncel fiyatlara göre, İstanbul’da benzinin litresi 43.74 liradan satılıyor.