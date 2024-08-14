Sürücüler Dikkat! Otomobilde Unuttu, Facianın Kıyısından Dönüldü

Bursa'da bir otomobil sürücüsü arabanın ön tarafına koyduğu su şişesi faciaya yol açacaktı. Uzmanlar sıcak ve güneşli havalarda bunun yapılmaması konusunda önemli uyarılarda bulunuyor.

Sürücüler Dikkat! Otomobilde Unuttu, Facianın Kıyısından Dönüldü

Bursa'da bir sürücü otomobilini bırakarak bir yere kadar gitti. Sürücü araca döndüğünde arabanın ön tarafında bulunan su şişesinin az kalsın yangın çıkaracağını fark etti.

Otomobil sürücüsü su şişesinin altında bulunan kağıda mercek görevi görerek yakmaya başladığı anları kayıt altına aldı.

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