Banyo Sobasını Yakmak İstedi, 2 Katlı Ev Kül Oldu

Bursa'da 65 yaşındaki kadın banyo sobasını yakmaya çalıştı. Bu sırada çıkan yangında 2 katlı ev küle döndü.

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Banyo Sobasını Yakmak İstedi, 2 Katlı Ev Kül Oldu

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde ev sahibi Sadegül Kıyar’ın (65), banyo sobasını yakmaya çalıştığı sırada çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.

Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı kırsal Yeni Sölöz Mahallesinde iki katlı bir evde akşam saatlerinde çıkan yangında Sadegül Kıyar, evin banyo sobasını yakmaya çalışırken bir anda alevler, çevredeki eşyalara sıçradı. Alevler kısa sürede evi sararken, o sırada tek başına olan Kıyar, dışarıya çıktı.

Banyo Sobasını Yakmak İstedi, 2 Katlı Ev Kül Oldu - Resim : 1

Yangın evin tamamını sararken, ihbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. İtfaiye erlerinin yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri konuyla ilgili inceleme başladı.

Kaynak: DHA

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