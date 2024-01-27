Belçika'da Diyanet'e bağlı camilerin ruhsatlarının iptali istendi

Belçika’da bölgesel Flaman hükümetinin İçişleri Bakanı Gwendolyn Rutten, geçen sonbaharda verilen bir vaazdaki “homofobik ifadeler” nedeniyle Belçika Diyanet Vakfı’na bağlı Tessenderlo camisinin ruhsatını iptal etmek istiyor.

Belçikalı kamu yayıncısı VRT’ye göre vaazda, LGBT bireyler ''sapkın'' olarak nitelenmişti. LGBT bireylerden ''alfabenin çocukları'' sözleriyle bahseden imam, aşılara da karşı çıktığı vaazında, “Avrupa İslamı” kavramını eleştirerek, "İslam değişmedi ve değişmeyecek. İslam evrenseldir. Avrupa İslam'ı diye bir şey yoktur" demişti.

BBC Türkçe'nin aktardığına göre, Flaman Adalet Bakanı Zuhal Demir, Belçika’daki tüm Diyanet camilerinin ruhsatının iptalini istedi.

İçişleri Bakanı Rutten ise, “LGTBQI+ topluluğuna karşı nefreti teşvik etmek kabul edilemez" dedi. Flaman bakan, “Soruşturma emrini verdim ama benim için çok net; camiyi tanınma söz konusu olamaz” görüşünü dile getirdi.