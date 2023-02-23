Bekir Bozdağ açıkladı: Yıkılan binalarla ilgili soruşturmada 171 kişi hakkında tutuklama kararı

Kahramanmaraş Pazarcık ve Elbistan merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğünde meydana gelen deprem sonrası soruşturmalar devam ediyor.

171 KİŞİ TUTUKLANDI

Adalet Bakanı Bozdağ, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde yıkılan binalarla ilgili soruşturmalarda 171 kişi hakkında tutuklama kararı çıkarıldığını açıkladı.

Bozdağ ayrıca "Tutuklu 171 kişiden 78'i müteahhit, 64'ü yapı sorumlusu" açıklamasında bulundu.