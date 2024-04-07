Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın batısı, Kıyı Ege, Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Bursa, Manisa, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Tokat, Giresun ve Rize çevreleri ile Ankara'nın güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun doğusunun yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklığının batı ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Batman, Muş, Bitlis, Siirt, Şırnak, Ağrı ve Hakkari çevreleri ile Diyarbakır'ın kuzeydoğusu, Mardin'in doğusu ve Van'ın güneyinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, dik ve eğimli yamaçlarda kar erimesine bağlı heyelan ve çığ tehlikesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

ÇIĞ TEHLİKESİ VE KAR ERİMESİ UYARISI: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarda çığ tehlikesi, kar erimeleri ve heyelan riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BAKAN'DAN UYARI

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki de hafta sonundan itibaren yurdun serin ve yağışlı havanın etkisi altına gireceğini belirtti.

Özhaseki, "Ülkemizde hava sıcaklıklarının, hafta boyunca mevsim normalleri civarında ve yer yer altında seyredeceği, 9 günlük tatil boyunca ülkemiz genelinde yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış olacağı tahmin edilmektedir." ifadelerini kullandı.

HAVA TAHMİNİ

Ege'de karayel hala çok sert estiğinden, gölgede hava serin. Manisa, Denizli, Kütahya'da kısa süre yağış var.

Sahillerde ise hava kapalı, Manisa 24, Muğla 22, Afyonkarahisar 15, Bodrum 24 derece. Bölgede deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece.

Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş'ta yağmur geçişleri devam edecek. Adana 25, Kahramanmaraş 22, Isparta 18 derece. Lefkoşa ve Girne'de bulutluluk artıyor, pazartesi yağımurlu bir gün olacak.

Ege'de karayel hala çok sert estiğinden, gölgede hava serin. Manisa, Denizli, Kütahya'da kısa süre yağış var.

Sahillerde ise hava kapalı, Manisa 24, Muğla 22, Afyonkarahisar 15, Bodrum 24 derece. Bölgede deniz suyu sıcaklığı ise 19 derece.

Akdeniz'de Adana, Hatay, Kahramanmaraş'ta yağmur geçişleri devam edecek. Adana 25, Kahramanmaraş 22, Isparta 18 derece. Lefkoşa ve Girne'de bulutluluk artıyor, pazartesi yağımurlu bir gün olacak.

Karadeniz'de yağış pazar günü Bolu'da, pazartesi ise Doğu Karadeniz'de kısa süreli bekleniyor. Diğer kentlerde hava parçalı ve az bulutlu. Poyraz Zonguldak-Samsun sahilleri boyunca çok sert, bolu ve Samsun 17, Trabzon 15 derece.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde Gaziantep, Erzurum boyunca 3 gün daha yağış var. Erzurum 13, Malatya 17, Gaziantep 22, Şanlıurfa 24, Diyarbakır 20 derece.

BAYRAMDA HAVA NASIL OLACAK?

Bayramın ilk günü günün en yüksek sıcaklık değerleri ise Ankara'da 23, İstanbul'da 20, İzmir ve Antalya'da 25, Adana'da 26, Samsun'da 17, Diyarbakır'da 19 derece civarında seyredecek.

MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamaya göre; Arife günü ile Ramazan Bayramı'nın ilk günü Marmara Bölgesi'nin genelinin parçalı bulutlu olacağı öngörülüyor. İkinci ve üçüncü günü de bölge genelinin parçalı ve az bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Öte yandan İstanbul'da parçalı bulutlu bir havanın hakim olacağı öngörülüyor.Bayramda hava nasıl olacak? Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar şiddetleniyor