Bayraklar Kırmızıya Çevrildi, O Kentte Denize Girmek Yasaklandı

Sakarya'da olumsuz deniz durumu, dalga ve akıntı nedeniyle denize girişler bir kez daha yasaklandı. Karar kaymakamlıklar tarafından alındı.

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Bayraklar Kırmızıya Çevrildi, O Kentte Denize Girmek Yasaklandı

Sakarya'nın denize kıyısı bulunan Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz deniz durumu, dalga ve rip akıntısı sebebiyle denize girişler bugün de yasaklandı.

Karasu, Kaynarca ve Kocaali ilçelerinde olumsuz hava şartları dalga ile rip akıntısı sebebiyle denize girmek kaymakamlıkların aldığı karar neticesinde bugün de yasaklandı. Bayrakları kırmızıya çeviren Sakarya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Cankurtaran Grup Amirliği ekipleri denize girmenin yasak olduğunu belirterek, vatandaşlara uyarılarda bulundu.

Kaynak: İHA

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