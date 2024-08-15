Binlerce Sahte Şampuanı Piyasaya Süreceklerdi! 1 Gözaltı

Kocaeli'de satışa hazır halde 82 bin 944 sahte şampuan ele geçirildi. 1 kişi gözaltına alındı.

Binlerce Sahte Şampuanı Piyasaya Süreceklerdi! 1 Gözaltı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 82 bin 944 sahte şampuan ele geçirilen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında ilçedeki bir iş yerine operasyon düzenledi. Burada yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 4 milyon lira olan 82 bin 944 sahte şampuan, 73 bin 350 boş şampuan kutusu, 133 bin 200 şampuan etiketi, 10 bin 100 kapak ve 20 bin 400 boş ambalaj kutusu ele geçirildi.

Gözaltına alınan 1 şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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