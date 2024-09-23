Bayburt'ta PKK Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Bayburt’ta terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şahıstan 2’si adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.

Bayburt'ta PKK Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Bayburt İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’nın faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, şüpheli Y.Y., S.Y. A.Y. ve A.M. gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında örgüt üyesi Y.Y.’nin, PKK/KCK silahlı terör örgütü üst düzey yöneticilerinden Murat Karayılan ve Süleyman Şahin ile fotoğraflarının bulunduğu, şüpheli Y.Y. ile S.Y.’nin sosyal medya hesaplarında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edildi.

Operasyon anları, polis kamerasına yansırken, tamamlanan sorgu işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.Y. ve S.Y., tutuklandı.

Kaynak: DHA

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