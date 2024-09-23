Şehit Polis Memleketinde Toprağa Verildi... Eşinin Sözleri Yürekleri Dağladı

İstanbul Ümraniye'de motosiklet hırsızlığı şüphelisini yakalayan ve çıkan arbedede 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti tarafından silahlı saldırıya uğrayarak şehit olan Polis Memuru Şeyda Yılmaz'ın (27) cenazesi, İstanbul'da düzenlenen törenin ardından askeri uçakla memleketi Sivas'a getirildi. Baba evinde alınan helalliğin ardından Yılmaz için ikindi namazı sonrası Yukarı Tekke Ayyıldız Camisi’nde cenaze namazı kılındı.

Namaza, şehidin annesi Nurgül Yağlı, babası Mehmet Yağlı, kendisi gibi polis memuru olan eşi Semih Yılmaz, Emniyet Genel Müdürü Mahmut Demirtaş, Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, İl Emniyet Müdür Burhan Akçay, İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, AKP Sivas Milletvekili Hakan Aksu, CHP Sivas Milletvekili Ulaş Karasu, 5’inci Piyade Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cüneyt Mutlu, Sivas Belediye Başkanı Adem Uzun, Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Derneği Başkanı Fatih Deveci, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Özgür Kırmızıtaş, bazı il protokol üyeleri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Namaz öncesinde şehidin eşi ve babası el ele tutuşup birbirlerine destek oldu. Öte yandan şehidin eşi tabutu öperek eşini son yolculuğuna uğurladı.

‘İZİN ALDIK GELECEKTİK’

Cenaze namazı öncesi şehidin eşi Semih Yılmaz üniforması ile gelerek şehit eşinin tabutuna sarıldı. Eşinin tabutunu öperek başını koyan Yılmaz, uzun süre gözyaşı döktü.

Semih Yılmaz eşinin tabutuna sarılarak, “İzin aldık gelecektik, vatan sağ olsun. Çok mu istedin, Sivas’ı” diyerek ağladı. Şehidin annesi Nurgül ve babası Mehmet Yağlı da kızlarının tabutunu ve fotoğrafını öperek gözyaşı döktü. Kılınan cenaze namazının ardından Şehit Yılmaz’ın cenazesi Polis Şehitliği’nde gözyaşları ile toprağa verildi.

DAHA 9 AY ÖNCE POLİS OLMUŞTU

Emniyet teşkilatına 2023 yılı Aralık ayında giren şehit polis memuru Şeyda Yılmaz’ın Ankara Polis Meslek Yüksek Okulu'ndan 9 ay önce mezun olduğu ve ilk görev yerinin İzmir İl Emniyet Müdürlüğü olduğu öğrenildi. Yaklaşık 1 yıl önce meslektaşı Semih Yılmaz ile evlenen Şeyda Yılmaz’ın eş durumundan İstanbul’a tayin olduğu bildirildi.