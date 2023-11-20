Batman’daki selde can kaybı 2'ye yükseldi

Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti. Kaybolan 3 çocuktan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

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Batman’da gece saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağmur sonrası meydana gelen selde bir kadın hayatını kaybetti, sel sularına kapılan 3 kayıp çocuktan 2'sinin cansız bedenine ulaşıldı.

Batman Valisi Ekrem Canalp olay yerinde incelemelerde bulundu. Vali Canalp, kayıp çocukların babası Hakkı Güner’le görüştü.

İHA muhabirine açıklamada bulunan Batman Valisi Ekrem Canalp, kent genelinde 240 noktada ihbar aldıklarını söyledi.

Vali Canalp şunları söylemişti:

“Şu anda maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu anda çok sayıda hanemizde özellikle bodrum katlarında 240 ihbar aldık, bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Burada ise 3 evladımız kayıp, onları arama çalışmaları devam ediyor.”

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Selde kaybolan 1 çocuğu arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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