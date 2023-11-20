Kar ve tipiden araçlar yolda kaldı

Kar ve tipinin etkili olduğu yüksek kesimlerde ulaşımda aksamalar yaşandı.

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Kar ve tipiden araçlar yolda kaldı

Gece saatlerinde başlayan kar yağışı dolayısıyla Bayburt - Erzurum karayolunun 2400 rakımlı Kop Dağı Geçidinde, Sivas - Erzincan karayolu 2190 rakımlı Kızıldağ Geçidinde ve Tercan - Erzurum arasında bulunan 2050 rakımlı Tepebaşı Geçidinde ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandı.

Karayolları ekipleri güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışması yürütmesine rağmen ağır tonajlı araçların makaslama yaparak yolu kapatmaları üzerine uzun araç kuyrukları oluştu.

Kar ve tipi ilerleyen saatlerde etkisini azaltırken yollarda karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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